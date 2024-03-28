Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Apresiasi MNC Sekuritas yang Rutin Gelar Investor Gathering

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |13:14 WIB
OJK Apresiasi MNC Sekuritas yang Rutin Gelar Investor Gathering
MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sujanto mengapresiasi upaya PT MNC Sekuritas dalam menggelar Investor Gathering dari tahun ke tahun.

Sujanto menilai, anggota bursa (AB) di bawah naungan MNC Group itu aktif dalam menyebarkan pengetahuan pasar modal kepada seluruh kalangan investor tanah air.

“Kami dari OJK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT MNC Sekuritas dalam mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah dan OJK dengan meningkatkan literasi dan inklusi. Acara rutin tahunan Investor Gathering 2024 adalah kesempatan yang baik khususnya untuk investor dan publik secara umum,” kata Sujanto di iNews Tower, Rabu (27/3/2024).

Literasi dan edukasi pasar modal menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan demi memastikan investor dapat memahami aktivitas investasi secara menyeluruh, selain memakai produknya.

Perusahaan efek, terang Sujanto, memiliki tanggung jawab besar menjadi market conduct yang baik demi memastikan transparansi dan juga kepercayaan investor. Ini diharapkan dapat tercapai melalui sinergi dengan OJK dan seluruh pemangku kepentingan, baik Self-Regulatory Organizations baik Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Kami juga dari OJK Jadi tidak henti-hentinya juga mendorong semua pelaku itu untuk terus mengembangkan kegiatan edukasi dan juga bertemu dengan investornya. Ini penting untuk memberikan pemahaman yang terkait dengan kondisi yang aktual yang ada di pasar modal,” tegasnya.

Sujanto menuturkan bahwa pemerintah dan OJK memiliki target-target yang harus dipenuhi dalam mendorong literasi pasar modal. Di tengah periode transisi kepemimpinan, dia berharap melalui acara MNC Sekuritas Investor Gathering 2024 dapat mendorong peningkatan pemahaman pasar modal.

Halaman:
1 2
