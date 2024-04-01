Kunjungan Wisman Februari 2024 Naik 38,24%, Paling Banyak dari Malaysia

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui pintu masuk utama sebanyak 890.864 kunjungan. Sementara yang masuk pada pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara total jumlah kunjungan wisman pada bulan Februari adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara bulanan dan naik 38,24% secara tahunan.

“Kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2024 mencapai 1,04 juta kunjungan, naik 38,24% (Y-on-Y),” kata Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (1/4/2024).

Selanjutnya, total jumlah kunjungan wisman secara kumulatif bulan Januari-Februari 2024 adalah sebesar 1.963.783 kunjungan atau meningkat 26,87% pada periode yang sama pada 2023.

"Meskipun terus pulih dan meningkat, total kunjungan wisman secara kumulatif di 2 bulan pertama 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi yaitu Januari-Februari 2019 dan 2020," ujarnya.

Kunjungan wisman terbanyak menurut kebangsaan pada Februari 2024 berasal dari Malaysia, disusul Singapura dan Tiongkok. Kunjungan dari Malaysia meningkat 37,93% secara bulanan dan naik 42,64% secara tahunan.