Konsumsi BBM Mudik Lebaran Diprediksi Naik 6%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:02 WIB
Konsumsi BBM Mudik Lebaran Diprediksi Naik 6%
Konsumsi BBM Naik Saat Mudik Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menghitung konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik 5-6% saat mudik Lebaran 2024. Kenaikan ini dorong permintaan sejumlah jenis bahan bakar selama periode tersebut.

Prediksinya konsumsi Pertalite naik 10%, Pertamax naik 15%, Pertamax Turbo naik 6%. Lalu, Dexlite dan Pertamina Dex diprediksi naik 4%, avtur akan meningkat 1% dan konsumsi LPG diprediksi naik 4%.

"Jadi secara total mungkin peningkatannya sekitar 5-6%," ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, saat ditemui wartawan di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2024).

Di sisi pasokan BBM, Irto menyebut pihaknya telah menyiapkan kurang lebih 10-15% dari total stok nasional untuk memenuhi kebutuhan selama mudik Lebaran tahun ini.

"Sementara untuk stok sendiri kami sudah siapkan (peningkatan) 10 sampai 15 persen, untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang meningkat selama ramadan dan idul fitri," paparnya.

