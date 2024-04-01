Apakah Mini Game di Dana Bisa Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya

Apakah Mini Game di Dana Bisa Menghasilkan Uang? Ini Jawabannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Apakah mini game di Dana bisa menghasilkan uang? ini jawabannya. Fitur tersebut ada di aplikasi dana.

Bila ditanya apakah mini game tersebut bisa menghasilkan uang, jawabannya iya. Namun untuk lebih detail mengetahui hal tersebut, dapat memperhatikan hal berikut ini.

Mengutip informasi dari Dana, Senin (1/4/2024), mini games adalah Dana Mobile Game Tournament yang didukung oleh GOAMA, sebuah platform game dengan permainan hiper-kasual dengan banyak hadiah setiap harinya.

BACA JUGA: 4 Fakta Aplikasi Penghasil Uang Rp300 Ribu dan Resmi dari Pemerintah

Di sini pengguna bisa memenangkan hadiah saldo Dana. Oleh karena itu, bila ditanya apakah mini game di Dana bisa menghasilkan uang? jawabannya bisa.

Adapun cara membeli turnamen mini games di DANA?

1. Buka aplikasi DANA.

2. Tap Mini Games di Semua Layanan.

3. Pilih turnamen yang ingin kamu mainkan.

4. Tap harga turnamen pada halaman Mini Games untuk membeli turnamen.

5. Tap Konfirmasi.

6. Tap Bayar.

7. Transaksi kamu berhasil!

8. Tap Mainkan Sekarang & langsung mainkan game-nya!

Berikut cara bermain mini games di DANA:

1. Buka aplikasi DANA.

2. Tap Mini Games di Semua Layanan.

3. Tap Permainan Saya.

4. Pilih permainan yang ingin kamu mainkan.

5. Tap Mainkan Sekarang.