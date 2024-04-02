IHSG Hari Ini dalam Tren Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dalam tren melemah pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.123 - 7.254.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pasca rilis data perekonomian tingkat inflasi perkembangan pergerakan IHSG terlihat belum mampu mempertahankan support level terdekatnya.

"Gelombang tekanan terlihat masih cukup besar mengingat nilai tukar Rupiah turut mengalami pelemahan,” tulis William dalam risetnya, Senin (1/4/2024).

Menurut William, disisi lain sentimen belum terlalu terlihat ada yang menonjol untuk dapat menjadi booster terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Sebelumnya, IHSG seharian terkoreksi. Indeks ditutup melemah 83,75 poin atau 1,15% ke level 7.205,06.