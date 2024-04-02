MNC Land (KPIG) Raup Pendapatan Rp1,4 Triliun di 2023

Pendapatan MNC Land mengalami kenaikan di 2023 (Foto: MNC Media)

JAKARTA – PT MNC Land Tbk (KPIG) terus melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp1,42 triliun pada 2023. Pendapatan KPIG melambung 26,7% (yoy) dari Rp1,12 triliun pada 2022.

Melansir keterangan tertulis perseroan, Selasa (4/2/2024), kontribusi utama pendapatan diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 57,1% dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 29,8%, sewa ruang perkantoran 12,1%, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 1%.

Segmen hotel dan resor menghasilkan kenaikan tertinggi sebesar 60,0% yoy, dari Rp507,5 miliar pada 2022 menjadi Rp811,9 miliar pada 2023. Peningkatan pendapatan didorong dengan Park Hyatt Jakarta yang mulai beroperasi pada pertengahan 2022, memberikan kontribusi setahun penuh pada tahun 2023.

Secara kuartalan, total pendapatan Perseroan terus menunjukkan tren positif dari Rp335,0 miliar pada kuartal III 2023 menjadi Rp374,4 miliar pada kuartal IV 2023, atau meningkat 11,8%. Pendapatan dari hotel dan resor yang merupakan segmen terbesar Perseroan menanjak 14,8% menjadi Rp227,4 miliar pada kuartal IV 2023.