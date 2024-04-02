MNC Sekuritas Kembali Sabet Golden Trophy dalam Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas kembali berhasil memenangkan tiga penghargaan dalam 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group dan Isentia.

Penghargaan diserahkan kepada Head of Corporate Communication & Corporate Secretary MNC Sekuritas pada Senin (1/4/2023).

Kategori penghargaan yang diraih MNC Sekuritas tahun ini antara lain:

1. Golden Trophy Perusahaan Sekuritas Terbaik 5 Tahun Berturut-turut (2020-2024)

2. Juara I Corporate Brand, Perusahaan Sekuritas Terbaik 2024 – Penjamin Emisi Efek Aset Rp1 triliun s/d 2,5 triliun

3. Juara I Corporate Brand The Best Overall Perusahaan Sekuritas 2024.

MNC Sekuritas dalam empat tahun terakhir selalu menjadi perusahaan Sekuritas yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet.

Berdasarkan riset digital brand 2024, MNC Sekuritas kembali mendapatkan total indeks tertinggi, yaitu 4.705, dan berhasil menjadi perusahaan sekuritas terpopuler di jagat maya.

MNC Sekuritas berhasil mengalahkan 2 perusahaan sekuritas lainnya dengan 5.429 cuitan (buzz) netizen di sepanjang tahun 2023. Adapun dari total volume buzz tersebut lebih dari 4.000 komentar di antaranya bernada positif dan sangat positif.

Cuitan harian tertinggi untuk MNC Sekuritas menyentuh angka 65 kali. MNC Sekuritas juga menjadi yang terbanyak mendapatkan buzz bersentimen positif diantara top 3 subjek.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diberikan tersebut. MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan tahunan Infobank sejak tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa MNC Sekuritas konsisten dalam membangun citra perusahaan.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada MNC Sekuritas. Kami menyadari bahwa media sosial bukan lagi menjadi pelengkap, melainkan keharusan. Media sosial MNC Sekuritas menjadi wadah untuk membangun citra perusahaan sekaligus komunikasi dan edukasi kepada khalayak,” tulis Susy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (2/4/2024).