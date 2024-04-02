THR Lebaran Driver Ojol Bisa Cair dengan Syarat Ini, Langsung Masuk Rekening

JAKARTA - inDrive merupakan Perusahaan layanan transportasi online, yang akan memberikan tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 berupa insentif khusus kepada mitra pengemudinya. Baik driver ojek online (ojol) maupun pengemudi taksi online dalam periode Lebaran 2024.

PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan menjelaskan, saat ini manajemen masih mematangkan finalisasi pemberian bonus untuk driver. Namun ada beberapa syarat khusus dalam pemberian bonus hari raya untuk driver inDrive.

Insentif khusus ini akan diberikan kepada mitra pengemudi InDrive di seluruh Indonesia yang berstatus aktif. Apabila pengemudi inDrive dapat menyelesaikan orderan sesuai ketentuan, maka insentif berupa uang tunai akan dikirimkan ke rekening masing-masing.

"Periode Lebaran ini sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran," katanya.

Untuk besaran bonus hari raya tergantung performa masing-masing driver selama periode Lebaran 2024.

"Jadi bonus langsung masuk ke rekening driver. Seminggu setelah Lebaran," tukasnya.

Pemberian bonus ini dalam rangka apresiasi kepada driver inDrive di seluruh Indonesia.

"Kami menerima baik imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan perihal pemberian THR kepada driver Ojol, jadi kami berikan bonus hari raya, " kata PR Manager inDrive Indonesia Wahyu Ramadhan di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan sudah berkoordinasi dengan perusahaan aplikasi dan pekerja transportasi daring mengenai himbauan THR.

Meski tidak masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang menerima THR, pihaknya mengimbau pemberian THR kepada pekerja transportasi dan kurir daring yang memiliki hubungan kemitraan.

"Sifatnya adalah imbauan bukan wajib, yang kedua bahwa sebenarnya sejak dua tahun lalu pasca-COVID-19 perusahaan aplikator dan perusahaan kurir sudah memberikan berbagai katakanlah insentif dan kemudahan bagi para ojol dan juga kurir. Bentuknya memang bukan uang yang secara bulat bulanan diterima," kata Indah.