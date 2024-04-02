Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Besaran THR Buat Keponakan yang Masih Kecil saat Hari Lebaran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:40 WIB
Segini Besaran THR Buat Keponakan yang Masih Kecil saat Hari Lebaran
Ilustrasi segini THR buat keponakan ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini besaran THR buat keponakan yang masih kecil saat Hari Lebaran. Adapun Tunjangan Hari Raya atau THR adalah bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja.

Untuk itu, berapa nominal THR untuk ponakan yakni sesuai dengan gaji yang diterima. Lantas berapa besarannya?

Ternyata segini besaran THR buat keponakan yang masih kecil saat Hari Lebaran bisa mencapai 20% atau 30% dari penghasilan Anda.

Kalkulasinya, keponakan yang masih SD mendapat THR sebesar Rp10 ribu - Rp50 ribu. Untuk keponakan SMP dan SMA sebesar Rp30 ribu - Rp50 ribu. Sementara, keponakan yang sudah kuliah diberikan THR sebesar Rp50 ribu - Rp100.000.

Pemberian THR kepada ponakan dapat disesuaikan dengan keuangan dan keikhlasan masing-masing. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan THR ke ponakan yaitu hubungan keluarga, umur ponakan, dan kondisi ekonomi keluarganya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169411//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BZ5q_large.jpg
KPK Dalami Dugaan THR Pegawai Direktorat PPTKA dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145113//prabowo-xYpq_large.jpg
Prabowo Bagi-bagi THR Usai Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Warga Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311//rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133225//pungli_thr-2nVz_large.jpg
Aksi Ormas Minta Jatah di Dunia Industri dan Pariwisata, DPR: Harus Segera Ditertibkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654//wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129182//pelaku_pencabulan_gadis_di_bekasi-B5I2_large.jpg
Iming-iming Diberi THR, Gadis di Bawah Umur Malah Dicabuli 4 Pria
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement