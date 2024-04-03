Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran 2024 Resmi Berlaku Hari Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |05:20 WIB
Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran 2024 Resmi Berlaku Hari Ini
Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Berlaku Hari Ini (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif tol untuk arus mudik Lebaran 2024 berlaku mulai hari ini, Rabu (3/4/2024) pukul 05.00 WIB.

Ada beberapa ruas tol yang memberlakukan diskon tarif tol mudik Lebaran 2024 seperti Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya.

Pemberian diskon tarif tol untuk mendukung masa mudik Lebaran 2024 merupakan inisiasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Perlu diketahui bahwa diskon tarif adalah inisiasi dari BUJT," ujar Kepala BPJT Miftachul Munir dalam Media Gathering Kementerian PUPR di Jakarta.

Diskon tarif tol sebesar 20% untuk arus mudik Lebaran berlaku hari ini hingga Jumat 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Munir mengatakan, BUJT yang memberikan diskon tarif, bukan pemerintah yang memaksakan. Dengan demikian Kementerian PUPR hanya mengimbau dan BUJT yang memberikan dukungan untuk menyukseskan masa mudik Lebaran 2024 ini.

"Saya lagi menyiapkan surat Bapak Menteri PUPR untuk persetujuan diskon tarif tol, mudah-mudahan sebelum diberlakukan pada besok pagi (Rabu 3 April) surat tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri PUPR. Jadi kemungkinan spin off dari Hutama Karya yang Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar itu juga akan diberikan diskon tarif 20% jadi menerus dari Jakarta sampai Merak, kemudian dari Merak ke Bakauheni lalu sampai Palembang ke Indralaya-Prabumulih itu yang diberikan diskon tarif," katanya.

Sedangkan untuk yang ke arah timur, lanjut Munir, dari Gerbang Tol Cikampek Utama sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung di situ ada dua ruas tol yakni Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang yang juga diberikan diskon tarif tol sebesar 20%.

"Saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol," kata Munir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172156//tol-BLvl_large.jpg
Daftar 5 Jalan Tol Terpendek di Indonesia, Ada yang Cuma 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172332//gerbang_tol-0T5G_large.jpg
Macet Parah, Gerbang Tol Senayan hingga Semanggi Mulai Dibuka Sebagian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172321//tol-nkdL_large.jpg
Standar Jalan Tol Diperketat, Jasa Marga Cs Terancam Sanksi jika Tak Penuhi SPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172310//gerbang_tol-iH09_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Ditutup Hari Ini, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258//gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement