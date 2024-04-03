Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran 2024 Resmi Berlaku Hari Ini

JAKARTA - Diskon tarif tol untuk arus mudik Lebaran 2024 berlaku mulai hari ini, Rabu (3/4/2024) pukul 05.00 WIB.

Ada beberapa ruas tol yang memberlakukan diskon tarif tol mudik Lebaran 2024 seperti Tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya.

Pemberian diskon tarif tol untuk mendukung masa mudik Lebaran 2024 merupakan inisiasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Perlu diketahui bahwa diskon tarif adalah inisiasi dari BUJT," ujar Kepala BPJT Miftachul Munir dalam Media Gathering Kementerian PUPR di Jakarta.

Diskon tarif tol sebesar 20% untuk arus mudik Lebaran berlaku hari ini hingga Jumat 5 April 2024 pukul 05.00 WIB.

Munir mengatakan, BUJT yang memberikan diskon tarif, bukan pemerintah yang memaksakan. Dengan demikian Kementerian PUPR hanya mengimbau dan BUJT yang memberikan dukungan untuk menyukseskan masa mudik Lebaran 2024 ini.

"Saya lagi menyiapkan surat Bapak Menteri PUPR untuk persetujuan diskon tarif tol, mudah-mudahan sebelum diberlakukan pada besok pagi (Rabu 3 April) surat tersebut sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri PUPR. Jadi kemungkinan spin off dari Hutama Karya yang Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar itu juga akan diberikan diskon tarif 20% jadi menerus dari Jakarta sampai Merak, kemudian dari Merak ke Bakauheni lalu sampai Palembang ke Indralaya-Prabumulih itu yang diberikan diskon tarif," katanya.

Sedangkan untuk yang ke arah timur, lanjut Munir, dari Gerbang Tol Cikampek Utama sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung di situ ada dua ruas tol yakni Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang yang juga diberikan diskon tarif tol sebesar 20%.

"Saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan BUJT untuk memberikan diskon tarif tol," kata Munir.