HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Tempat Jual Foto di 2024 untuk Menghasilkan Cuan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |08:02 WIB
10 Aplikasi Tempat Jual Foto di 2024 untuk Menghasilkan Cuan
Ilustrasi aplikasi tempat jual foto ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 10 aplikasi tempat jual foto di 2024 untuk menghasilkan cuan. Beberapa situs stok foto terbaik sebenarnya membuat aplikasi untuk menjual foto secara online.

Lalu ada aplikasi iOS dan Android yang dirancang khusus untuk menjual foto. Tentunya bisa menambah penghasilan.

Untuk itu, ada 10 aplikasi tempat jual foto di 2024 yang bisa cair ke rekening Anda:

1. Foap

Foap menyediakan platform bagi fotografer untuk memamerkan dan menjual gambar mereka secara global. Ini adalah situs web populer dengan database stok foto besar yang menarik ratusan pembeli.

Melalui aplikasi ini, Anda dapat berpartisipasi dalam tantangan bertema, melisensikan foto Anda untuk penggunaan komersial, dan berkomunikasi dengan sesama fotografer.

2. Shutterstock

Menurut statistik terbaru, perpustakaan situs web ini berisi lebih dari 400 juta gambar. Selain itu, situs web ini memiliki perpustakaan besar berisi video, clip art, desain vektor, ilustrasi, dll. Jadi, ini bukan hanya aplikasi penjualan foto bebas royalti.

3.Getty Images

Tidak perlu diragukan lagi untuk menjual foto di Getty Images. Getty Images membutuhkan foto eksklusif dengan kualitas dan resolusi tinggi. Harga yang dibanderol oleh Getty Images untuk tiap unduhan adalah USD110 hingga USD499. Nantinya kontributor akan memperoleh bagi hasil royalti sebesar 20%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
