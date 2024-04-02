Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat Tahun 2024, Bisa Langsung Cair

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |08:02 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Tercepat Tahun 2024, Bisa Langsung Cair
Ilustrasi aplikasi penghasil uang tercepat ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Sebanyak 10 aplikasi penghasil uang tercepat tahun 2024 dapat menambah keuangan Anda. Deretan aplikasi ini bahkan bisa langsung cepat cair ke rekening.

Hanya perlu melakukan berbagai kegiatan seperti bermain game, mengisi survei, menyelesaikan misi, menonton video, hingga mengundang teman sudah bisa mendapatkan uang.

Berikut adalah daftar 10 aplikasi penghasil uang tercepat tahun 2024:

1. JadiDuit

JadiDuit menjadi aplikasi yang sangat direkomendasikan untuk menghasilkan banyak uang. Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai.

2. Poll Pay

Poll Pay menjadi aplikasi resmi dari pemerintah yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Untuk mendapatkan uang di aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.

Halaman:
1 2
