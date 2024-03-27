Advertisement
SMART MONEY

10 Aplikasi yang Bisa Menghasilkan Uang dari HP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |09:46 WIB
10 Aplikasi yang Bisa Menghasilkan Uang dari HP
Ilustrasi aplikasi yang bisa hasilkan uang (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Inilah 10 aplikasi yang bisa menghasilkan uang dari HP. Adapun, kebutuhan manusia semakin tak terhingga. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap orang harus pandai memanfaatkan apa yang dimiliki untuk menghasilkan uang, termasuk HP.

Apalagi dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman membuat orang semakin mudah mendapatkan uang secara cepat hingga praktis.

Berikut okezone rangkum 10 aplikasi yang bisa menghasilkan uang dari HP.

1. Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards adalah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Google. Di aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan memberi pendapat tentang sebuah topik. Jika survei disediakan oleh instansi tertentu, maka ada bayaran yang dapat diterima.

2. Google Local Guides

Selain mengisi survei, kita juga bisa mendapat uang dari Google dengan cara membagi ulasan tempat, berbagi foto tempat, menjawab pertanyaan dan lainnya sebagai seorang guides. Pengguna hanya perlu menjadi seorang Google Local Guides. Semakin sering mengisi ulasan, maka pengguna dapat mendapat banyak voucher dan merchandise menarik.

Halaman: 1 2
1 2
