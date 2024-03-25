Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Aplikasi Penghasil Uang Rp300 Ribu per Hari

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:01 WIB
4 Aplikasi Penghasil Uang Rp300 Ribu per Hari
4 aplikasi penghasil uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 4 aplikasi penghasil uang Rp300 ribu per hari. Keempat aplikasi ini akan bermanfaat bagi siapa pun yang mencari sarana penghasil uang yang mudah dan cepat.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (25/3/2024), berikut 4 aplikasi penghasil uang Rp300 ribu per hari.

1. Fizzo Novel

Fizzo Novel merupakan salah satu aplikasi baca yang di dalamnya berisi kumpulan cerita fiksi dalam bentuk novel. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa menghasilkan uang hanya dengan cara membaca setiap cerita.

2. TikTok

TikTok adalah aplikasi yang saat ini banyak digunakan anak muda. Siapa sangka, ternyata dengan aplikasi ini seseorang bisa menghasilkan uang.

Pengguna perlu membangun brand terlebih dahulu dengan mengunggah konten yang diinginkan serta mendapatkan followers untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini. Selain itu, pengguna juga harus memahami target pasar dan mengunggah konten yang berkualitas secara berulang melalui akunnya.

Halaman:
1 2
