5 Aplikasi Penghasil Uang Rp2 Juta per Hari Cocok untuk Menambah THR

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp2 juta per hari cocok untuk menambah THR. Kecanggihan teknologi semakin berkembang, bahkan memiliki peran yang cukup besar dalam hal menghasilkan uang.

Saat ini, ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Ada beberapa aplikasi penghasil uang hingga R2juta per hari karena terbukti dan cepat.

Berikut aplikasi penghasil uang Rp2 juta per hari cocok untuk menambah THR:

1. Neo+

Salah satu aplikasi penghasil uang yang di miliki oleh bank tersebut. Aplikasi ini juga memberikan layanan aktivitas perbankan mulai dari transfer, menabung hingga deposito.

Meski aplikasi ini masih terbilang baru, tapi anda tidak perlu ragu dengan keamanannya karena di awasi langsung oleh OJK.

Lalu bagaimana cara mendapatkan uang dari Neo+? Caranya cukup mudah, anda hanya perlu membagikan kode referral Neo+ ke teman-teman anda atau media sosial. Jika anda pengguna baru anda akan mendapatkan cashback Rp 20 ribu, tapi anda harus sertakan kode referal anda saat pendaftaran.

Lewat aplikasi penghasil uang ini anda juga bisa melakukan deposito berjangka yang terasa layaknya investasi, bunga tersebut hingga 8% per annum.