THR 2024 Sudah Cair Rp13,4 Triliun, 600 Ribu PNS Senyum Kantong Tebal

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran THR PNS 2024 yang menggunakan alokasi anggaran APBN Rp48,7 triliun telah terealisasi Rp13,4 triliun per 24 Maret 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk komponen pemberian THR 2024 bagi ASN/Pejabat/Polri dari APBN Rp18,0 triliun, APBD Rp19,0 triliun. Sedangkan untuk pensiun anggarannya Rp11,7 triliun dari APBN.

"Realisasinya sampai hari dengan 24 Maret untuk komponen THR itu sudah terealisasi Rp13,4 triliun terdiri dari Rp3,2 triliun untuk APBN, ini artinya untuk 625.112 pegawai dari 4.722 satuan kerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Untuk ASN daerah, Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut. Sedangkan pensiun realisasinya lebih cepat Rp10,2 triliun dari anggaran APBN Rp11,7 triliun.

"Ini (pensiun) pembayarannya melalui Taspen dan Asabri ada Rp9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan ASN melalui Taspen, sedangkan Rp168,5 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan melalui Asabri," kata Sri Mulyani.