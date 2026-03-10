Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR ASN 2026 Sudah Masuk Rekening, Gaji ke 13 Cair Setelah Lebaran?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |18:03 WIB
THR ASN 2026 Sudah Masuk Rekening, Gaji ke 13 Cair Setelah Lebaran?
THR ASN 2026 sudah masuk rekening, gaji ke-13 cair setelah Lebaran? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - THR ASN 2026 sudah masuk rekening, gaji ke-13 cair setelah Lebaran?

Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan tentu sedang bahagia karena pencairan THR Lebaran 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini yang telah masuk rekening ASN di tingkat pusat mencapai Rp3 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa proses pencairan masih berjalan mengingat jumlah penerima di tingkat pusat mencapai 2,2 juta pegawai.

Berbeda dengan ASN aktif, penyaluran untuk kategori pensiunan menunjukkan progres yang sangat pesat. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp11,4 triliun, mencakup sekitar 93,5 persen dari total target penerima.

Sementara itu, untuk ASN di tingkat daerah, realisasi baru menyentuh angka Rp127,6 miliar. Rendahnya angka ini karena baru tiga pemerintah daerah yang melakukan pencairan dari total 546 pemda di seluruh Indonesia.

Meski demikian, anggaran THR ASN tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Purbaya menyiapkan total anggaran sebesar Rp55 triliun khusus untuk THR 2026.

Gaji ke-13

Sementara itu, pemerintah menjadwalkan gaji ke-13 ASN cair pada Juni mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13.

"Jadi saya garis bawahi, THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni," ujarnya.

Proses Pencairan THR PNS Masuk Rekening

Pemerintah mewajibkan penyaluran THR dilakukan langsung ke rekening penerima melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205899//purbaya-8ulO_large.jpg
Pedagang Pasar Tanah Abang Ngeluh ke Purbaya: Pak Minta THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205488//thr-a3Wn_large.jpeg
5 Cara Mengelola Uang THR agar Tidak Cepat Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204666//rupiah-qUCc_large.jpg
Hitung-hitungan THR Karyawan Swasta yang Masa Kerja Kurang 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/320/3205530//thr-WnJR_large.jpg
Heboh THR Pekerja Swasta Dipotong Pajak, Purbaya: Protes ke Bosnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205353//pns-vd7z_large.png
6 Fakta THR PNS 2026 dan Pekerja Swasta Cair, Ada yang Kena Pajak vs PPh Ditanggung Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205368//pns-F9Y7_large.jpeg
Proses Pencairan THR PNS 2026 dan Gaji ke-13, Cek Rekening Segera!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement