Viral Gaji dan THR Karyawan Tak Dibayar, Ini Penjelasan Bos PTDI

JAKARTA – Viral gaji dan THR karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI tidak dibayar. Hal ini pun diprotes para pegawai PTDI dan menjadi sorotan di media sosial.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menjelaskan, gaji bulan Maret tahun ini direncanakan akan dibayarkan pada Jumat (5/4/2024) mendatang. Sementara, THR sudah mulai dibayarkan sejak Selasa (2/4/2024) dan sudah diselesaikan seluruhnya pada Rabu hari ini.

“Pembayaran THR yang sebelumnya sudah mulai dibayarkan sejak kemarin sore (Selasa) telah diselesaikan seluruhnya hari ini. Sedangkan, untuk gaji bulan Maret 2024 direncanakan dibayarkan pada hari Jumat,” ujar Gita melalui keterangan pers, Kamis (4/4/2024).

Pelunasan THR, lanjut dia, akan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Beleid ini menjelaskan bahwa THR pekerja wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sebelumnya, ribuan karyawan PTDI menuntut pembayaran tunjangan hari raya dan gaji Maret 2024. Puspita Rumpaka (29), salah satu karyawan mengatakan, semua karyawan PTDI belum menerima gaji di bulan Maret. Seharusnya, gaji periode itu dibayarkan pada 25 Maret lalu, namun karyawan hanya diberi struk gaji tanpa uang ditransfer ke rekening.

"Tanpa ada arahan jelas, di tanggal 26 Maret 2024, manajemen memberitahukan gaji karyawan ditunda karena permasalahan proses bank dan paling lambat akan dibayar pada Kamis 28 Maret 2024 bagi staf dan paling lambat 1 April bagi struktural," kata Puspita Rumpaka saat dikonfirmasi wartawan.