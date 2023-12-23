Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PTDI Akui Cicil Gaji Karyawan, Ini Alasannya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |16:23 WIB
PTDI Akui Cicil Gaji Karyawan, Ini Alasannya
PT DI Akui Bayar Gaji Karyawan di Cicil. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) mengakui mencicil gaji karyawan di November 2023. Di mana sebelumnya dikabarkan ada BUMN melakukan penundaan pembayaran gaji.

"Gaji karyawan PT DI tidak dipotong, melainkan dilakukan pembayaran secara bertahap," kata Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan, dikutip dari Antara, Sabtu (23/12/2023).

Gita menjelaskan, penyebab terganggunya proses pembayaran gaji karyawan PT DI tersebut, dikarenakan ada pengalihan peruntukan dari keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang menyebabkan terganggunya proses pembayaran gaji karyawan tersebut, dikarenakan adanya pergeseran pada arus kas dari proyeksi semula," ujar Gita.

Meski demikian, Gita menyampaikan bahwa kondisi yang dialami saat ini dipastikan hanya sementara, dan terkait pembayaran upah secara mencicil tersebut telah disepakati bersama para pekerja.

"Manajemen PTDI telah mengomunikasikan keadaan ini, dan disepakati bersama serikat pekerja untuk pembayaran gaji secara bertahap," ujarnya.

Manajemen PTDI, ujar dia lagi, saat ini tengah melakukan upaya percepatan yang dapat mendorong perbaikan arus kas perusahaan.

"Sehingga diharapkan dalam waktu relatif singkat arus kas dapat membaik dan pembayaran gaji karyawan dapat kembali normal sebagaimana mekanisme semula," katanya tanpa menerangkan lebih detail upaya yang dilakukan.

Diinformasikan, upah seluruh karyawan PTDI untuk bulan November 2023, baru dibayar rata sebesar Rp1 juta.

Soal tertundanya pembayaran gaji tersebut, sebelumnya disampaikan Direksi PT DI melalui surat edaran tanggal 23 November 2023 tentang Pembayaran Gaji Bulan November 2023.

Semula gaji seluruh karyawan akan dibayarkan pada 15 Desember 2023, tapi hingga tanggal tersebut, dana untuk membayar gaji karyawan masih berproses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096427/ksau-marsekal-tonny-harjono-diangkat-jadi-komut-pt-dirgantara-indonesia-4eovzKwt7G.jpg
KSAU Marsekal Tonny Harjono Diangkat Jadi Komut PT Dirgantara Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/320/3029881/susunan-direksi-terbaru-ptdi-usai-dirombak-erick-thohir-eiRHUSosUD.jpg
Susunan Direksi Terbaru PTDI Usai Dirombak Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/320/2941071/gaji-karyawan-ptdi-ditunda-gegara-dosa-lama-apa-itu-reoS4lyc0r.png
Gaji Karyawan PTDI Ditunda Gegara Dosa Lama, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/320/2941065/gaji-karyawan-dirgantara-indonesia-dicicil-erick-thohir-wamen-bumn-gelar-rapat-BVSbc0SycI.jpg
Gaji Karyawan Dirgantara Indonesia Dicicil, Erick Thohir-Wamen BUMN Gelar Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/320/2905012/wow-indonesia-ekspor-pesawat-militer-ke-china-711cskJY5j.jpg
Wow, Indonesia Ekspor Pesawat Militer ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/320/2849105/jokowi-minta-pindad-dan-dirgantara-indonesia-pindah-ke-kawasan-industri-subang-Jma8VHBIZ2.jpg
Jokowi Minta Pindad dan Dirgantara Indonesia Pindah ke Kawasan Industri Subang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement