KSAU Marsekal Tonny Harjono Diangkat Jadi Komut PT Dirgantara Indonesia

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono menjadi Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Dirinya menggantikan Marsekal (Purn) Fadjar Prasetyo.

Perubahan tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan Nomor : SK-303/MBU/12/2024 dan Nomor : 012/KRUPS/LEN-PTDI/XII/2024.

Pemegang saham juga memberhentikan Slamet Soedarsono sebagai Komisaris dan Jamaluddin Malik sebagai Komisaris Independen. Lalu, mengangkat Marsekal Muda TNI Oki Yanuar sebagai Komisaris.

Tak hanya dewan komisaris, pemegang saham juga melakukan kocok ulang dewan direksi PTDI.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor : SK-302/MBU/12/2024 dan Nomor : 011/KRUPS/LEN-PTDI/XII/2024, bahwa memberhentikan dengan hormat Batara Silaban sebagai Direktur Produksi dan Megy Sismandany sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM,

Kemudian, mengangkat Dena Hendriana sebagai Direktur Produksi dan Dhias Widhiyati sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.