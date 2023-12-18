Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji Karyawan Dirgantara Indonesia Dicicil, Erick Thohir-Wamen BUMN Gelar Rapat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:47 WIB
Gaji Karyawan Dirgantara Indonesia Dicicil, Erick Thohir-Wamen BUMN Gelar Rapat
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung menggelar rapat dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko. Rapat itu juga menyoroti upah karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI yang dicicil atau telat dibayarkan perusahaan.

Saat dikonfirmasi wartawan perihal upah karyawan dan keuangan PTDI, sontak Erick menyebut hal itu akan dirapatkan bersama dengan Wakilnya terlebih dahulu.

“Ini mau rapat sama Pak Tiko, Pak Tiko lagi nungguin saya (keuangannya PTDI?) ini saya baru meeting,” ucap Erick saat ditemui wartawan di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Manajemen Dirgantara Indonesia memang mencicil gaji karyawan untuk bulan November 2023. Pembayaran upah ini dipastikan lunas hingga akhir bulan ini.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, PTDI akan melunasi seluruh kewajibannya kepada karyawan hingga akhir Desember tahun ini, tanpa adanya potongan upah.

Arya menyebut pihaknya sudah melakukan pengecekan dan berkoordinasi langsung dengan Dewan Direksi PTDI. Menurutnya, manajemen masih menunggu pembayaran dari customer atau pihak kedua yang membeli pesawat hasil produksi perseroan.

Nantinya, hasil penjualan pesawat akan dialokasikan atau sebagai sumber pembayaran upah karyawan.

“Mudah-mudahan selesai, lunas untuk karyawan semua, di akhir Desember mudah-mudahan, karena tadi kami sudah cek ke PTDI, mereka lagi menunggu pembayaran dari pemesan pesawat mereka, barang (pesawat) sudah dikirim pencairan belum,” kata Arya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096427/ksau-marsekal-tonny-harjono-diangkat-jadi-komut-pt-dirgantara-indonesia-4eovzKwt7G.jpg
KSAU Marsekal Tonny Harjono Diangkat Jadi Komut PT Dirgantara Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/320/3029881/susunan-direksi-terbaru-ptdi-usai-dirombak-erick-thohir-eiRHUSosUD.jpg
Susunan Direksi Terbaru PTDI Usai Dirombak Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/320/2943982/ptdi-akui-cicil-gaji-karyawan-ini-alasannya-uPmTT37r6Z.jpg
PTDI Akui Cicil Gaji Karyawan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/320/2941071/gaji-karyawan-ptdi-ditunda-gegara-dosa-lama-apa-itu-reoS4lyc0r.png
Gaji Karyawan PTDI Ditunda Gegara Dosa Lama, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/320/2905012/wow-indonesia-ekspor-pesawat-militer-ke-china-711cskJY5j.jpg
Wow, Indonesia Ekspor Pesawat Militer ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/320/2849105/jokowi-minta-pindad-dan-dirgantara-indonesia-pindah-ke-kawasan-industri-subang-Jma8VHBIZ2.jpg
Jokowi Minta Pindad dan Dirgantara Indonesia Pindah ke Kawasan Industri Subang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement