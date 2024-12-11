Gelar RUPSLB, Ini Susunan Terbaru Direksi-Komisaris Bank Muamalat

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Muamalat Tower, Jakarta pada hari ini, Rabu (11/12/2024). Ada empat mata acara yang dibahas dalam RUPSLB kali ini.

Pelaksana Tugas Komisaris Utama Bank Muamalat selaku pemimpin rapat, Andre Mirza Hartawan mengatakan, dalam mata acara yang pertama rapat menyetujui pengangkatan Imam Teguh Saptono sebagai direktur utama yang baru. Selain itu, pemegang saham juga menunjuk Kukuh Rahardjo sebagai direktur perseroan yang baru.

BACA JUGA: Zakat Karyawan Bank Muamalat Disulap Jadi Gerobak UMKM

Dengan demikian, susunan pengurus perseroan setelah RUPSLB adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Solahudin Al Aiyub

Anggota: Siti Haniatunissa

Anggota: Agung Danarto