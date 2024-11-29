Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Zakat Karyawan Bank Muamalat Disulap Jadi Gerobak UMKM

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |10:34 WIB
Zakat Karyawan Bank Muamalat Disulap Jadi Gerobak UMKM
Karyawan Bank Muamalat Sulap Gerobak UMKM. (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersama Baitulmaal Muamalat (BMM) menginisiasi program Bantuan Gerobak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada peresmian program tersebut Kamis (28/11/2024) di Kantor Pusat BMM, Jakarta, sebanyak 10 unit gerobak dan 10 paket modal usaha diberikan kepada 10 pejuang nafkah yang kondisi gerobaknya kurang memadai.

Ketua Pembina BMM yang juga Direktur Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Bank Muamalat bersama BMM membantu pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelaku UMKM. Pemilihan gerobak didasari pentingnya keberadaan gerobak sebagai sarana produksi bagi pelaku UMKM, yang seringkali memiliki keterbatasan untuk memperolehnya.

“Alhamdulillah, seluruh dana yang disalurkan berasal dari zakat karyawan Bank Muamalat. Kami berharap bantuan gerobak baru dan paket modal usaha ini dapat meningkatkan omset penjualan para penerima manfaat dan ikut mengangkat kualitas hidup mereka dan keluarganya,” kata Riksa, Jumat (29/11/2024).

Penyaluran gerobak baru kepada pelaku UMKM ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh BMM. Sebelumnya, sebanyak enam unit gerobak baru telah diberikan kepada pelaku UMKM yang menjadi korban kebakaran di Manggarai pada Agustus lalu. Selain pemberian gerobak, tidak menutup kemungkinan BMM juga akan melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM tersebut.

Telusuri berita finance lainnya
