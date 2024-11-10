Bank Muamalat Paling Diminati Fresh Graduate

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali menerima penghargaan bergengsi dari Prosple yakni TOP 100 perusahaan di Indonesia yang paling diminati oleh fresh graduate. Bank Muamalat berhasil menempati urutan teratas untuk kategori bank syariah dan peringkat kelima untuk sektor perbankan di Indonesia.

Direktur Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, prestasi ini menunjukkan bahwa pionir bank syariah di Indonesia ini sangat fokus untuk mengembangkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan khususnya dalam industri keuangan syariah dan halal di Tanah Air.

“Keberhasilan Bank Muamalat mempertahankan prestasi ini merupakan suatu kebanggaan. Kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas program dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk kampus/universitas. Kami bersyukur bahwa atensi fresh graduate untuk memperoleh pengalaman kerja di Bank Muamalat sangat tinggi,” ujar Riksa.

Pencapaian Bank Muamalat ini merupakan hasil dari komitmen dan aksi nyata yang memfasilitasi generasi muda untuk berkarya, seperti melalui program Muamalat Officer Development Program (MODP) dan Muamalat Apprentice Program (MAP).

Selain itu, bank pertama murni syariah di Indonesia ini juga mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas oleh Kemendiktisaintek melalui program pemagangan bersertifikat seperti Muamalat Internship Program (MIP) atau Muamalat Indonesia Kompeten (MIKO).