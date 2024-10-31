Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Capai Rp43,2 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |21:27 WIB
Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Capai Rp43,2 Triliun
Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Capai Rp43,2 Triliun. (Foto: Okezone.com/Bank Muamalat)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp43,2 triliun pada sembilan bulan pertama 2024. Dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) memberikan kontribusi sebesar 51,82% terhadap total DPK.

Adapun rincian tabungan sebesar Rp16,5 triliun dan giro mencapai Rp5,9 triliun per 30 September 2024.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, Bank Muamalat berupaya untuk mengurangi beban margin melalui penghimpunan dana murah sejalan dengan fokus bisnis pada segmen ritel. Pionir bank syariah di Tanah Air ini terus mengoptimalkan akuisisi dana murah melalui kanal-kanal digital yaitu aplikasi mobile banking Muamalat DIN untuk nasabah perorangan dan layanan internet banking Madina untuk nasabah korporasi.

“Untuk memacu pertumbuhan dana murah, kami mendorong peningkatan pembukaan rekening secara online melalui fitur digital customer on board yang tersedia di Muamalat DIN. Semua proses pembukaan rekening dapat dilakukan dari mana saja secara online mulai dari pengisian data pribadi, pemilihan produk tabungan, hingga verifikasi data diri secara elektronik atau electronic know your customer (e-KYC). Pembukaan rekening secara online via Muamalat DIN telah meningkat lebih dari dua kali lipat,” ujar Karno, Kamis (31/10/2024).

Muamalat DIN telah digunakan oleh lebih dari setengah juta pengguna aktif. Saat ini, Muamalat DIN memiliki lebih dari 200 fitur sejak pertama kali diluncurkan pada November 2019, dengan jumlah transaksi mencapai lebih dari 75 juta dan volume transaksi mencapai lebih dari Rp99 triliun hingga akhir September 2024. Loyalitas pengguna baru Muamalat DIN juga terus meningkat, ditandai dengan tren jumlah nasabah baru yang melakukan transaksi lebih dari 10 kali setiap bulannya.

Bank Muamalat juga mencatat kinerja yang solid untuk layanan Madina. Hingga September 2024, jumlah pengguna Madina bertambah sebanyak 2.287 atau meningkat 24% secara year on year (yoy) menjadi 11.779. Peningkatan tersebut sejalan dengan frekuensi transaksi Madina yang naik 26% (yoy) menjadi lebih dari 1,2 juta transaksi. Demikian pula dengan volume transaksi Madina yang tumbuh 11% (yoy) menjadi Rp39,7 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement