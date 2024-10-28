Bank Muamalat Berhasil Kembangkan Layanan Perbankan Digital

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dinilai berhasil mengembangkan dan mempromosikan layanan perbankan digital. Hal ini usai Bank Muamalat mendapat penghargaan di ajang ATM Bersama Awards 2024 yang dihelat oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) belum lama ini.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini didapuk sebagai pemenang untuk kategori ‘The Best Marketing Program’.

Head of Digital Banking Bank Muamalat Dadang Rohandi mengatakan, era digital membuat semua bank kini berada di ‘playing field’ yang sama. Bank Muamalat sendiri telah melakukan berbagai inovasi dalam rangka mendigitalisasi layanan dan operasional agar dapat setara dengan bank lain.

“Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin bertransaksi secara seamless, praktis dan aman. Oleh karena itu, kami terus berinovasi sekaligus menghadirkan program-program menarik yang menguntungkan bagi nasabah,” ujar Dadang, Senin (28/10/2024).

Bank Muamalat bersama Artajasa secara konsisten melakukan dan menambah frekuensi program marketing untuk menarik minat nasabah bertransaksi secara digital. Terdapat dua program yang telah diimplementasikan sepanjang 2024 yaitu pemberian cash back untuk biaya transfer online serta cash back untuk biaya transaksi QRIS melalui mobile banking.

Cash back untuk biaya transfer online berlaku ketika nasabah sudah membuka rekening melalui mobile banking Bank Muamalat. Saat pertama kali melakukan transfer online, maka nasabah akan mendapatkan cash back. Adapun cash back untuk biaya transaksi QRIS, bisa diperoleh nasabah setelah menyelesaikan pembukaan rekening melalui mobile banking Bank Muamalat. Saat melakukan transaksi pembayaran QRIS dengan nominal tertentu, nasabah pun akan memperoleh cash back.