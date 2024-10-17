Tingkatkan Dana Murah, Begini Strategi Bank Muamalat

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus memacu pertumbuhan dana murah (Current Account & Saving Account/CASA), salah satunya melalui produk giro. Hingga 30 Juni 2024, Bank Muamalat mencatat giro tumbuh sebesar 12,2% secara year on year (yoy) menjadi Rp5,4 triliun.

Giro memberikan kontribusi sekitar 25% terhadap total CASA Bank Muamalat yang mencapai Rp21,7 triliun per akhir Juni 2024.

BACA JUGA: Cash Management System Bank Muamalat Tumbuh Dua Digit

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, untuk mengejar dana murah, pionir bank syariah di Tanah Air ini aktif meningkatkan jumlah nasabah giro, baik perorangan maupun korporasi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengadakan program berhadiah.

“Kali ini kami memanjakan nasabah dengan Program Giro Berhadiah. Nasabah giro korporasi/non-individu bisa mendapatkan beragam hadiah dengan mengendapkan dananya dalam bentuk saldo rata-rata dalam jumlah dan periode tertentu,” ujar Dedy.

Untuk mengikuti program ini, nasabah korporasi cukup mengendapkan dana giro minimal Rp500 juta dalam kurun waktu 3 hingga 24 bulan. Di akhir periode, dana tersebut akan diberikan kembali kepada nasabah korporasi sesuai nominal yang di-hold ditambah dengan nisbah sebesar 5%.