HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bocimi Masih Bisa Dilalui Pasca Longsor

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |16:02 WIB
Tol Bocimi Masih Bisa Dilalui Pasca Longsor
Jalan Tol Bocimi (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Waskita Toll Road (WTR) menyatakan bahwa, untuk sementara ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Jawa Barat (Jabar), masih dapat digunakan pascalongsor.

Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu mengataka bahwa Ruas Tol Bocimi untuk sementara ini masih dapat digunakan sampai dengan Cigombong dari arah Jakarta, maupun sebaliknya.

"Sementara ini ruas Tol Bocimi masih dapat digunakan sampai dengan Cigombong dari arah Jakarta, demikian juga sebaliknya," ujar Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu dikutip Antara, Kamis (4/4/2024).

Terjadi longsor pada jalan Tol Ciawi - Sukabumi (Bocimi) seksi 2 pada KM 64+600 A dari arah Jakarta menuju Sukabumi pada Rabu (3/4/2024).

Atas kejadian tersebut, terdapat dua orang korban luka ringan yang telah dievakuasi dan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Tidak terdapat korban jiwa pada kejadian tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
