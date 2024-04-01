Jalan Tol Solo-Yogya Dibuka Fungsional untuk Arus Mudik Lebaran 2024

SEMARANG – Jalan tol Solo-Yogyakarta dibuka fungsional untuk arus mudik Lebaran 2024. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi bersama Direktur Lalu Lintas Polda Jateng mengecek kesiapan jalur tol fungsional Solo – Yogyakarta yang akan digunakan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024, Senin (1/4/2024).

Pengecekan yang dilaksanakan terkait kondisi jalan, kesiapan pintu gerbang tol, petugas gerbang tol serta kepadatan kendaraan yang melintas di GT Ngasem, Karanganyar.

Kesiapan Tol Fungsional Solo-Yogyakarta untuk digunakan mencapai 85 persen. Dengan demikian jalur tol tersebut siap digunakan selama arus mudik Lebaran 2024 meski dengan kecepatan terbatas.

BACA JUGA: Pemudik Mulai Ramai Melintas di Jalur Pantura

“Jalur tol secara fungsional tersedia sepanjang 22 kilometer dari Kartasura sampai Ngawen, Klaten. Bisa dilalui dengan kecepatan terbatas, yaitu 40 – 50 kilometer per jam, karena masih tahap konstruksi,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold H.Y. Kumontoy saat mendampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pada keterangan persnya.