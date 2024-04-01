Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Solo-Yogya Dibuka Fungsional untuk Arus Mudik Lebaran 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:38 WIB
Jalan Tol Solo-Yogya Dibuka Fungsional untuk Arus Mudik Lebaran 2024
Jalan tol solo-yogya beroperasi fungsional saat Lebaran (Foto: MPI)
SEMARANG Jalan tol Solo-Yogyakarta dibuka fungsional untuk arus mudik Lebaran 2024. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi bersama Direktur Lalu Lintas Polda Jateng mengecek kesiapan jalur tol fungsional Solo – Yogyakarta yang akan digunakan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024, Senin (1/4/2024).

Pengecekan yang dilaksanakan terkait kondisi jalan, kesiapan pintu gerbang tol, petugas gerbang tol serta kepadatan kendaraan yang melintas di GT Ngasem, Karanganyar.

Kesiapan Tol Fungsional Solo-Yogyakarta untuk digunakan mencapai 85 persen. Dengan demikian jalur tol tersebut siap digunakan selama arus mudik Lebaran 2024 meski dengan kecepatan terbatas.

“Jalur tol secara fungsional tersedia sepanjang 22 kilometer dari Kartasura sampai Ngawen, Klaten. Bisa dilalui dengan kecepatan terbatas, yaitu 40 – 50 kilometer per jam, karena masih tahap konstruksi,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold H.Y. Kumontoy saat mendampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi pada keterangan persnya.

