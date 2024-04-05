Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu per Hari

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:30 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu per Hari
Ilustrasi aplikasi penghasil uang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ada 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu per hari bisa Anda coba. Adapun kecanggihan di era digital in dapat dimanfaatkan dengan benar untuk menambah penghasilan.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu per hari bisa Anda coba:

1. Survei

Google Opinion Rewards, Survey Junkie atau Toluna memungkinkan Anda mengisi survei online dan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang tunai atau hadiah.

2.Go Daily

Aplikasi pertama yang bisa dijalankan adalah go daily. APK yang satu ini memungkinkan kalian bisa mendapatkan penghasilan besar. Pasalnya memang ada bonus poin yang sangat besar ditawarkan oleh APK tersebut. Bahkan memasukkan kode undangan go daily, itu memungkinkan Anda dapat bonus sampai 50.000 poin.

3.Bling Story

Pilihan selanjutnya ada aplikasi Blink Story. APK yang satu ini juga sebetulnya hampir mirip dengan aplikasi Go daily. Anda bisa dapat bonus dan penghasilan besar dari aplikasi ini. Misalnya Anda bisa memasukkan kode undangan Saat mendaftar, kemudian mengerjakan tugas lain termasuk mengundang teman dan nonton berita atau video.

4. CashBird

Namanya adalah cash bird di mana memang aplikasi ini juga berbasis video dan berita dan memungkinkan Anda dapat uang dengan mengerjakan berbagai tugas yang ada di dalam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668//kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3167000//kejagung-25pH_large.jpg
Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Dipercaya, Dinilai Berani Bongkar Kasus Kakap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165121//survei-BrA9_large.jpg
Survei Polling Institute: Kejaksaan Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik Dibuntuti KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149701//pramono_anung-IthZ_large.jpg
64,5% Warga Jakarta Puas Kinerja Pemprov, Pramono Ogah Ngonten Lebih Baik Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/65/3141121//kuliah-LIfX_large.jpeg
31% Gen Z dan Milenial Putuskan Tidak Lanjut Kuliah, Penyebab Utama Tingginya Biaya Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137155//polisi_amankan_dan_bantu_pemudik_lebaran_2025-MkqK_large.jpg
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement