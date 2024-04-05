7 Aplikasi Penghasil Uang Rp200 Ribu per Hari

JAKARTA- Ada 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu per hari bisa Anda coba. Adapun kecanggihan di era digital in dapat dimanfaatkan dengan benar untuk menambah penghasilan.

Berikut 7 aplikasi penghasil uang Rp200 ribu per hari bisa Anda coba:

1. Survei

Google Opinion Rewards, Survey Junkie atau Toluna memungkinkan Anda mengisi survei online dan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang tunai atau hadiah.

2.Go Daily

Aplikasi pertama yang bisa dijalankan adalah go daily. APK yang satu ini memungkinkan kalian bisa mendapatkan penghasilan besar. Pasalnya memang ada bonus poin yang sangat besar ditawarkan oleh APK tersebut. Bahkan memasukkan kode undangan go daily, itu memungkinkan Anda dapat bonus sampai 50.000 poin.

3.Bling Story

Pilihan selanjutnya ada aplikasi Blink Story. APK yang satu ini juga sebetulnya hampir mirip dengan aplikasi Go daily. Anda bisa dapat bonus dan penghasilan besar dari aplikasi ini. Misalnya Anda bisa memasukkan kode undangan Saat mendaftar, kemudian mengerjakan tugas lain termasuk mengundang teman dan nonton berita atau video.

4. CashBird

Namanya adalah cash bird di mana memang aplikasi ini juga berbasis video dan berita dan memungkinkan Anda dapat uang dengan mengerjakan berbagai tugas yang ada di dalam.