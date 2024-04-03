10 Aplikasi Penghasil Dollar Terpercaya 2024

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil dollar terpercaya 2024. Beberapa aplikasi ini bisa menghasilkan uang dolar dengan cepat dan mudah.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (3/4/2024), berikut 10 aplikasi penghasil dollar terpercaya 2024.

1. ClipClaps

ClipClaps adalah aplikasi untuk berbagi video pendek. Dalam aplikasi ini banyak video yang bisa ditonton.

Selain itu, pengguna juga bisa upload video pendek dan download video-video menarik. Melalui kegiatan ini lah, pengguna bisa mendapatkan uang hingga jutaan rupiah dalam bentuk dollar.

2. InboxDollars

InboxDollars merupakan aplikasi yang berisi beberapa game klasik, seperti mahjong, sudoku, solitaire, hingga game mobile baru dalam versi beta. Aplikasi ini akan memberikan pengguna uang dolar senilai USD1-2 per jam.

3. Swagbucks

Swagbucks adalah situs aplikasi penghasil uang online yang menawarkan hadiah uang dolar gratis setelah pengguna mengisi survei online, menonton video, atau bermain game.

Aplikasi ini rilis tahun 2005 dan diklaim telah membayar lebih dari USD 500 juta bagi pengguna.

4. Atta Pol

Aplikasi ini juga memiliki cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Cukup mengisi survey yang disediakan, pengguna akan mendapat hadiah berupa saldo paypal atau kartu belanja amazon.

5. Poll Pay

Sedikit sama dengan Atta Pol, Poll Pay jadi salah satu aplikasi penghasil dolar terpercaya dan sudah legal di tahun 2024. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengisi survei dan memberikan pendapat sehingga menghasilkan uang.