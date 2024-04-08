Pegawainya Viral Ludahi Wanita Gegara Ditegur Parkir Sembarangan, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA – Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen memberikan penjelasan terkait adanya video seorang pria bernama Arie Febriant pegawai KPI yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan. Dapat kami informasikan bahwa saat ini telah ditindaklanjuti secara internal," jelas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

Hermansyah menekankan, Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika.

BACA JUGA: Pertamina Turun Tangan Usai Pegawainya Viral Ludahi Wanita Gegara Ditegur Parkir Sembarangan

"Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada kami," lanjut Hermansyah.