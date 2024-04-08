Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegawainya Viral Ludahi Wanita Gegara Ditegur Parkir Sembarangan, Ini Penjelasan Pertamina

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |03:15 WIB
Pegawainya Viral Ludahi Wanita Gegara Ditegur Parkir Sembarangan, Ini Penjelasan Pertamina
Pegawai Pertamina yang Parkir Tengah Jalan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Hermansyah Y Nasroen memberikan penjelasan terkait adanya video seorang pria bernama Arie Febriant pegawai KPI yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan. Dapat kami informasikan bahwa saat ini telah ditindaklanjuti secara internal," jelas Hermansyah kepada MNC Portal Indonesia.

Hermansyah menekankan, Pertamina senantiasa mengedepankan perilaku yang beretika serta tidak mentolerir tindakan yang tidak sesuai hukum dan etika.

"Untuk itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada kami," lanjut Hermansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177506/spbu_pertamina-Y1cK_large.jpg
Ini Cara Pertamina Tingkatkan Layanan SPBU 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177499/umkm_binaan_pertamina-DFwn_large.jpg
Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177127/lng_pertamina-cRtN_large.jpg
Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177120/lng_pertamina-B09j_large.jpg
Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement