Harta Kekayaan Pegawai Pertamina yang Viral Ludahi Wanita Punya Rp2,2 Miliar

JAKARTA - Viral di media sosial seorang pria bernama Arie Febriant yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan merupakan karyawan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Arie Febriant, tercatat pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2022. Berdasarkan LHKPN itu, Arie Febriant memiliki harta kekayaan Rp2.258.246.325.

BACA JUGA: Pertamina Turun Tangan Usai Pegawainya Viral Ludahi Wanita Gegara Ditegur Parkir Sembarangan

Secara rinci, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 160 meter persegi dan 209,5 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp3.000.000.000. Kemudian, Arie juga memiliki mobil Xpander Exceed tahun 2019 senilai Rp180.000.000. Lalu ada Mobil Honda HRV tahun 2015 seharga Rp196.000.000.

Arie tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp92.525.000. Sementara kas dan setara kas yang dimiliki senilai Rp238.282.325. Namun, Arie memiliki utang senilai Rp1.448.561.000. Dengan demikian, total harta kekayaan Arie yakni Rp2.258.246.325.

BACA JUGA: Viral Pria Arogan Ludahi Pengendara Mobil Usai Ditegur Parkir Sembarangan Ternyata Pegawai Pertamina

Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Susanto menyampaikan, Arie tengah diinvestigasi di internal PT KPI.