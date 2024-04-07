JAKARTA - Viral di media sosial seorang pria bernama Arie Febriant yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan merupakan karyawan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
Arie Febriant, tercatat pernah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2022. Berdasarkan LHKPN itu, Arie Febriant memiliki harta kekayaan Rp2.258.246.325.
Secara rinci, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 160 meter persegi dan 209,5 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp3.000.000.000. Kemudian, Arie juga memiliki mobil Xpander Exceed tahun 2019 senilai Rp180.000.000. Lalu ada Mobil Honda HRV tahun 2015 seharga Rp196.000.000.
Arie tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp92.525.000. Sementara kas dan setara kas yang dimiliki senilai Rp238.282.325. Namun, Arie memiliki utang senilai Rp1.448.561.000. Dengan demikian, total harta kekayaan Arie yakni Rp2.258.246.325.
Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Susanto menyampaikan, Arie tengah diinvestigasi di internal PT KPI.