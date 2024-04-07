Viral Pria Arogan Ludahi Pengendara Mobil Usai Ditegur Parkir Sembarangan Ternyata Pegawai Pertamina

JAKARTA – Viral di media sosial seorang pria yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Di mana seseorang itu bernama Arie Febriantc yang viral karena parkir secara sembarangan sehingga menyebabkan kemacetan. Namun bukannya meminta maaf, Arie malah meludah ke arah wanita yang merekamnya tersebut.

Arie juga telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada perekam video, Mila dan rekan serta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakannya yang diakuinya tidak baik dan tidak semestinya. Demikian disampaikannya melalui instagram story pribadinya @febtariie.

"Melalui video ini saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya dimana pada tanggal 5 april 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet dan juga saya melakukan perbutan yang tidak sopan yaitu meludah kepada kendaraan sodari mila dan rekan," terang Arie, Minggu (7/4/2024).

"Melalui video ini saya sekali lagi memohon maaf kepada saudari mila dan saya siap untuk meinta maaf baik secara langsung ataupun tidak kepada saudari mila dan rekan," tambahnya.