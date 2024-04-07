Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Pria Arogan Ludahi Pengendara Mobil Usai Ditegur Parkir Sembarangan Ternyata Pegawai Pertamina

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:51 WIB
Viral Pria Arogan Ludahi Pengendara Mobil Usai Ditegur Parkir Sembarangan Ternyata Pegawai Pertamina
Pegawai Pertamina yang Parkir Pinggir Jalan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial seorang pria yang memarkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di pinggir jalan Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Di mana seseorang itu bernama Arie Febriantc yang viral karena parkir secara sembarangan sehingga menyebabkan kemacetan. Namun bukannya meminta maaf, Arie malah meludah ke arah wanita yang merekamnya tersebut.

Arie juga telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada perekam video, Mila dan rekan serta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakannya yang diakuinya tidak baik dan tidak semestinya. Demikian disampaikannya melalui instagram story pribadinya @febtariie.

"Melalui video ini saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya dimana pada tanggal 5 april 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet dan juga saya melakukan perbutan yang tidak sopan yaitu meludah kepada kendaraan sodari mila dan rekan," terang Arie, Minggu (7/4/2024).

"Melalui video ini saya sekali lagi memohon maaf kepada saudari mila dan saya siap untuk meinta maaf baik secara langsung ataupun tidak kepada saudari mila dan rekan," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177127/lng_pertamina-cRtN_large.jpg
Reaktivasi, Train F Badak LNG Ditargetkan Operasi Oktober 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177120/lng_pertamina-B09j_large.jpg
Inovasi Badak LNG, Olah Limbah Ikan Jadi Produk Bernilai Ekonomi Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177052/avtur-7hMg_large.jpg
Kembangkan Avtur Ramah Lingkungan, Pertamina Hijaukan Industri Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176966/rdmp_balikpapan-7gBu_large.jpg
RDMP Balikpapan Tingkatkan Kapasitas Produksi BBM dan LPG, Dukung Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176642/pertamina-tYd0_large.jpg
Pertamina Siap Edukasi soal Etanol hingga Perbaiki Layanan SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176189/pertamina-4TlZ_large.jpg
Sulap Limbah Jadi Rupiah, Ini Cara Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement