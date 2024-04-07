Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Mudik Lebaran 2024, Kendaraan di Tol Cikampek Naik 321%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:17 WIB
Jasa Marga Jelaskan soal Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menyatakan bahwa volume lalu lintas (lalin) di Gerbang Tol Cikampek Utama melonjak 321% dari lalin normal pada H-4 lebaran atau Sabtu 6 April 2024.

Faiza menjelaskan pada periode tersebut menjadi transaksi tertinggi jika dibandingkan dengan periode normalnya dengan total 122 kendaran per hari di GT Cikampek Utama. Sehingga dianggap Jasa Marga menjadi puncak arus mudik pada lebaran 2024.

"Kemarin yang diprediksi menjadi puncak di hari Sabtu 6 April, kami mencatat di H-4 itu merupakan lalin tertinggi di GT cikatama mencapai 122 ribu kendaraan, ini meningkat sebesar 321% dari lalin normal," ujar Faiza di Kantor Jasa Marga GT Cikampek Utama, Minggu (7/4/2024).

Lebih lanjut Faiza menjelaskan saat ini memang waktu favorit yang dipilih para pemudik melakukan perjalanan mayoritas berada pada sore menjelang malam hingga dini hari. Hal itu melihat keterisian rest area yang biasanya lebih padat jika pada waktu waktu tersebut.

"Jadi memang trennya itu pada saat masih puasa periodenya itu pada saat buka, terus menerus tuh, tarawih dan sebagainya, abis itu lanjut sampai malam hari, dini hari, sampai subuh," sambungnya.

Halaman:
1 2
