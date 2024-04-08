Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kondisi Mudik di Tol dan Pelabuhan Merak-Ciwandan Siang Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |12:05 WIB
Kondisi Mudik di Tol dan Pelabuhan Merak-Ciwandan Siang Ini
Potret Pelabuhan Merak dari Udara. (Foto; Okezone.com/MPI)
A
A
A

BANTEN - Pergerakan pemudik di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Cilegon, Banten, ramai lancar pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (8/4/2024), via udara pukul 10.00 WIB, terlihat tidak ada antrean atau kepadatan di jalan Tol yang menuju gerbang Exit Tol Merak. Terpantau, kondisi lalu lintas di Tol terpantau lancar.

Akan tetapi, lalu lintas setelah gerbang Exit Tol Merak yang mengarah ke Pelabuhan Merak, terlihat adanya antrean kendaraan mulai dari mobil, truk hingga bus.

Untuk di Pelabuhan Merak, terlihat ribuan kendaraan tengah mengantri untuk masuk ke dalam Kapal Ferry yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Di sisi lain, kondisi stabil terlihat di Pelabuhan Ciwandan. Tidak ada kepadatan yang signifikan yang terlihat.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung kemacetan parah di wilayah Pelabuhan Merak, Minggu (7/4/2024). Dalam sidaknya, ia tak lupa memberikan sejumlah wejangan untuk para pemudik yang ingin menyeberang ke Sumatera.

Sebelum memberikan pesan-pesan, Menhub terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada para seluruh stakeholder yang terlibat dalam melayani para pemudik di Merak serta mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para pemudik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/320/3162208/pelabuhan-oLfs_large.jpg
Data Manifest di Pelabuhan Diperketat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156086/pelabuhan-O3gK_large.jpg
Pengusaha Buka Suara soal Macet Parah di Pelabuhan Ketapang Imbas 15 Kapal Dilarang Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153535/kapal_asdp-W7tk_large.jpg
Alur Pelabuhan Dikeruk, Penyeberangan Bengkulu-Enggano Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151264/pelabuhan-yctf_large.jpg
558 Ribu Tiket Terjual, Diskon Tarif Pelabuhan Tingkatkan Penyeberangan saat Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151230/pelabuhan-kImL_large.jpg
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Kembali Beroperasi Kembali pada Awal Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151219/pelabuhan-Y0U6_large.jpg
Pelabuhan di Indonesia Jadi Etalase Ekonomi Perikanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement