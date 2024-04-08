Pertamina Perketat Keamanan Kilang Jelang Lebaran 2024, Antisipasi Kembang Api

JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) memperketat keamanan kilang serta berkomitmen untuk pastikan produksi dan supply BBM aman. Supervisor Physical of Security PT KPI Unit Dumai R. Cepih HN memimpin apel persiapan ini mengatakan bahwa apel bersama ini dilaksanakan sebagai langkah koordinasi kepada pihak internal maupun eksternal terkait strategi pengamanan jelang hingga pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

"Tingkat pengamanan dan kewaspadaan akan dikerahkan selama 24 jam. Ditambah lagi kami akan meningkatkan tingkat intelijen untuk memantau dan deteksi dini terhadap hal yang dianggap perlu. Selanjutnya akan kami langkah pengamanan akan dioptimalkan sesuai dengan SOP," jelas R. Cepih HN dalam keterangan resminya, Senin (8/4/2024).

Dia juga menambahkan, langkah ini juga sebagai upaya untuk memastikan seluruh persiapan pengamanan telah terselenggara dengan baik agar tidak ada hal yang mengganggu jalannya operasional kilang, salah satunya kembang api pada malam takbiran.

Selain itu, PT KPI Unit Dumai juga menyiapkan langkah pengamanan lain seperti penyiapan CCTV Perimeter di lebih dari 200 titik, mobil patroli, pos pengamanan, hingga speedboat. Jalinan kerjasama pengamanan juga telah dibangun dengan TNI, Polri, Damkar Dumai, dan BPBD Idul Fitri 1445 H.

Di tempat terpisah, Area Manager Communication, Relations, & CSR PT KPI Unit Dumai, Agustiawan, mengatakan bahwa selama periode libur dan cuti bersama tetap akan dilakukan Plant Patrol oleh tim manajemen dan Section Head untuk memastikan aspek safety tetap dilaksanakan dengan baik.

"Dalam periode libur dan cuti bersama Idul Fitri, Plant Patrol dan Manager on Duty akan standby guna mengawasi, mengarahkan, dan mengambil keputusan-keputusan strategis operasional kilang. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan optimal dan kebutuhan BBM Nasional terpenuhi sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan," tuturnya.

Agustiawan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan menjamin produksi dan supply BBM selama periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini.

Seperti diketahui, kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia. Total kapasitas kilang Dumai dan Sei Pakning mencapai 170 MBSD, dengan rincian 150 MBSD untuk kilang Dumai dan 50 MBSD untuk Sei Pakning. Hal ini setara dengan 16% total kapasitas kilang yang dimiliki PT KPI. Distribusi produk mencakup wilayah Sumatera Bagian Utara.