HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Dibuka Menguat Jelang Pengumuman Inflasi AS

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:04 WIB
Wall Street Dibuka Menguat Jelang Pengumuman Inflasi AS
Wall Street Ditutup Menguat. (foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pasar saham menguat di tengah pengumuman data inflasi yang diperkirakan akan meningkat.

Dow Jones Industrial Average naik 0,20% di 38.969,38, S&P 500 dibuka lebih tinggi sebesar 0,35% di 5.220,80, sedangkan Nasdaq Composite tumbuh 0,48% menjadi 16.332,71 pada bel pembukaan.

Fokus pelaku pasar adalah data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS periode Maret, yang diperkirakan akan meningkat 3,4% year-on-year (yoy), dibandingkan 3,2% pada Februari.

Sementara inflasi inti diprediksi lebih rendah sebesar 3,7% yoy dibandingkan 3,8% pada Februari.

“Saya tidak akan terkejut, mengingat kekuatan yang mendasari perekonomian, bahwa CPI (CPI) sedikit lebih hangat dari perkiraan, namun hal ini tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan bagi investor,” kata Mark Luschini, kepala strategi investasi di Janney Montgomery Scott, dilansir Reuters, Selasa (9/4).

Halaman:
1 2
