Cerita Pemudik 2024, Berangkat Rp315 Ribu dan Balik ke Jakarta Rp200 Ribu

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen, Jakarta, masih dipadati pemudik pada H-1 Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Salah satu pemudik Irul menceritakan pengalamannya mendapatkan tiket kereta api mudik ke Jawa Tengah.

"Susah, karena harus nunggu jam 00.00 ya kan, intinya rebutan lah gitu," jelasnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (5/4/2024).

Irul yang hendak mudik besama anak dan istrinya itu juga mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tiket kereta ini dari H-30 sebelum keberangkatan.

"Mudik ke Jawa Tengah, Kebumen. Kemarin saya dapat tiket di H-30, kurang lebih satu bulanan lah, belinya lewat KAI Access," ungkap Irul.

BACA JUGA: 3 Penyebab Kecelakaan Motor saat Mudik Lebaran

Ia pun menyebutkan, untuk tiga tiket dirinya harus merogoh kocek sekitar Rp1,5 jutaan untuk berangkat dan pulang kembali ke Jakarta.