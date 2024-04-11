THR Belum Dibayar, Kadin: Perusahaan Perlu Transparansi dan Bicara Langsung dengan Pekerja

Kadin Minta Perusahaan Transparan Soal THR jika Tak Bisa Bayar. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan perlu melakukan transparansi dan komunikasi kepada para pekerja jika kesulitan membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menuturkan, THR adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan pengusaha kepada para pekerja.

"Tidak semua pengusaha dalam keadaan yang baik, memang kalau tidak dalam keadaan baik, di sinilah perlunya transparansi dan bicara langsung dengan pekerja dan buruh, mengatakan tidak mampu," kata Arsjad, dikutip dari Antara, Kamis (11/4/2024).

Dengan transparansi dan komunikasi yang baik, diharapkan para pekerja akan dapat mengerti kondisi perusahaan yang kesulitan membayar THR.

"Di sini pekerja dan buruh pasti mengerti, tapi harus ada komunikasi dan interaksi, tapi balik lagi itu adalah tanggung jawab, bagian dari berusaha di Indonesia," ujarnya.

Arsjad menuturkan ada beberapa sektor yang kondisinya sulit dan mungkin terdampak oleh perkembangan ekonomi yang kurang baik di sejumlah negara seperti sektor tekstil.

"Ekonomi di luar pun kurang baik, ekonomi di beberapa negara turun, tapi kapasitasnya besar. Negara ini mencari pasar dan dilihat Indonesia sangat besar. Tugas kita menjaga itu, jangan sampai produk luar bisa masuk semua," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) untuk tahun ini harus dibayar penuh oleh pengusaha dan pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka atau dicicil.