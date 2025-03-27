Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |16:18 WIB
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR
Heboh Driver Ojol Cuma Dapat Rp50 Ribu, Menaker: Bonus Hari Raya Beda dengan THR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, bonus hari raya (BHR) berbeda dengan tunjangan hari raya (THR) yang pemberian nilainya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengimbau kepada perusahaan angkutan online untuk memberikan bonus kepada pengemudi dan kurir yang berkinerja baik dan produktif.

"Sekali lagi, itu kan bonus hari raya, jadi dia bukan THR dan dia juga bukan suatu yang regulasinya itu sudah ada. Kita berharap nilainya cukup signifikan, yang lainnya memang kita serahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

1. Driver Ojol Dapat BHR Cuma Rp50.000

Yassierli menuturkan akan melakukan pengecekan terkait dengan pemberian BHR sebesar Rp50 ribu kepada rata-rata pengemudi ojek online (ojol).

Lebih lanjut, kata Yassierli, pihaknya akan memanggil perusahaan-perusahaan angkutan online untuk mengetahui cara perhitungan pemberian BHR.

"Kita juga ingin dengar langsung dari perusahaan mereka, membuat simulasinya seperti apa. Tapi sekali lagi itu adalah kita serahkan kebijakan perusahaan," tuturnya.

Dia menegaskan bahwa BHR adalah sesuatu yang baru sebagai bentuk kepedulian kepada mitra atau pengemudi, namun di sisi lain memiliki keterbatasan waktu, mengingat Hari Raya Lebaran akan berlangsung dalam beberapa hari lagi.

"Memang seperti saya sampaikan di banyak tempat, tidak mudah ya. Karena ini adalah sesuatu yang baru, waktunya juga terbatas tapi kami akan tetap lihat dulu," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613/bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129654/wamenaker-L2f6_large.png
Kumpulkan Aplikator, Wamenaker Marah Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp50.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127875/thr-nrXv_large.jpg
Ada 438 Aduan Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran ke Karyawan, Segera Lapor ke Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127873/wamenaker-EHn5_large.jpg
Wamenaker Geram Ojol Hanya Dapat THR Rp50 Ribu: Aplikator Rakus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127308/thr-JM4m_large.jpeg
Besok Lebaran, Masih Banyak Perusahaan Belum Bayar THR ke Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/622/3127065/thr-tehI_large.jpg
Apakah Pekerja Luar Negeri Dapat THR Lebaran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement