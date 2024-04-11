Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Tol Terpanjang di Pulau Jawa, Berikut Daftarnya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:07 WIB
3 Tol Terpanjang di Pulau Jawa, Berikut Daftarnya
3 Tol Terpanjang di Pulau Jawa. (Foto: okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Pemudik di wilayah Pulau Jawa wajib tahu ada tiga jalan tol terpanjang dan memiliki spot favorit selama melintasinya. Hal ini bisa dirasakan saat arus balik Lebaran nanti.

Mengutip keterangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kamis (11/4/2024), berikut tiga jalan tol yang ada di Pulau Jawa merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan ramai dilintasi oleh pemudik menuju kampung halaman :

1. Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Jalan Tol Cikopo - Palimana memiliki total panjang 116,75 Km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Cikopo, Subang, Purwakarta hingga Palimanan tersambung langsung dengan Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan diteruskan ke Jalan Tol Palimanan - Kanci tersambung ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Jalan Tol ini memiliki akses tol langsung menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan tersambung juga ke Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

2. Jalan Tol Solo–Ngawi

Jalan Tol Solo – Ngawi yang memiliki total panjang 90,43 Km merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa menghubungkan 2 provinsi yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jalan Tol ini juga memangkas waktu tempuh perjalanan lebih cepat menjadi waktu 1 hingga 1,5 jam menggerakkan roda perekonomian di di wilayah Solo - Ngawi dan sekitarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement