3 Tol Terpanjang di Pulau Jawa, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Pemudik di wilayah Pulau Jawa wajib tahu ada tiga jalan tol terpanjang dan memiliki spot favorit selama melintasinya. Hal ini bisa dirasakan saat arus balik Lebaran nanti.

Mengutip keterangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kamis (11/4/2024), berikut tiga jalan tol yang ada di Pulau Jawa merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan ramai dilintasi oleh pemudik menuju kampung halaman :

1. Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Jalan Tol Cikopo - Palimana memiliki total panjang 116,75 Km merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Cikopo, Subang, Purwakarta hingga Palimanan tersambung langsung dengan Jalan Tol Jakarta - Cikampek dan diteruskan ke Jalan Tol Palimanan - Kanci tersambung ke Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Jalan Tol ini memiliki akses tol langsung menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan tersambung juga ke Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

2. Jalan Tol Solo–Ngawi

Jalan Tol Solo – Ngawi yang memiliki total panjang 90,43 Km merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa menghubungkan 2 provinsi yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jalan Tol ini juga memangkas waktu tempuh perjalanan lebih cepat menjadi waktu 1 hingga 1,5 jam menggerakkan roda perekonomian di di wilayah Solo - Ngawi dan sekitarnya.