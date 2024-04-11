Pasca Longsor, Tol Bocimi Sudah Siap Digunakan Siang Ini

JAKARTA - Kementerian PUPR bersama pihak Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi memastikan ruas Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong - Cibadak Km 64+600 sudah bisa difungsikan untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2024.

Sesuai update informasi yang diterima dari Polres Sukabumi, arus dari arah Bogor - Cigombong - Cibadak menuju ke Sukabumi saat ini padat dan tengah dilakukan persiapan pembukaan lajur fungsionalnya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, rencananya Tol Bocimi yang terdampak longsor akan dibuka sekitar pukul 12.00 WIB mulai dari Pintu Cigombong (KM 60) ke arah Pintu Cibadak/Parungkuda (KM 72) - Sukabumi.

"Dengan pertimbangan keselamatan, hanya satu lajur pada KM64+600 B yang dibuka fungsional untuk kendaraan Golongan 1, di mana pengaturan lalu lintasnya dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi," ujar Endra dalam keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

Endra menegaskan bahwa akan diberlakukan sistem buka-tutup pada ruas fungsional ini, dengan jam operasional dalam kendali Polres Sukabumi. Kemungkinan antara pukul 07.00 hingga 17.00 WIB setiap harinya.