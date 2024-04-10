Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Monitor Perbaikan Tol Bocimi, Menteri Basuki: Mudah-mudahan Besok Sudah Bisa Dibuka

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |15:11 WIB
Monitor Perbaikan Tol Bocimi, Menteri Basuki: Mudah-mudahan Besok Sudah Bisa Dibuka
Perbaikan Tol Bocimi Setelah Alami Longsor. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan terus memantau perkembangan perbaikan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Diharapkan pengerjaannya bisa segera selesai dan dapat beroperasi kembali pada H+1 Lebaran.

"Saya monitor, mudah-mudahan besok (Kamis, 11 April 2024) sudah bisa dibuka," kata Basuki, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Basuki menyampaikan, Tol Bocimi direncanakan akan dibuka satu lajur pada H+1 Lebaran untuk kenyamanan perjalanan mudik.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan perbaikan telah selesai dilakukan Selasa (9/4) malam. Menurutnya, saat ini hanya tinggal proses pembersihan alat-alat berat saja.

"Tadi rencananya jam 12 malam selesai biar bisa dimanfaatkan. Tadinya mau sekarang, tapi dibersihkan dulu karena alat beratnya masih di jalan, mudah-mudahan bisa dibersihkan," ujar Basuki.

Sebelumnya, Basuki meninjau penanganan darurat Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) di Km 64+600 A yang mengalami longsor pada Rabu (3/4) malam pekan lalu.

Halaman:
1 2
