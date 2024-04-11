12 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal

JAKARTA - Ada 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal yang perlu dicoba. Apalagi setelah Lebaran, pengeluaran lebih banyak sehingga beberapa membutuhkan pencairan uang yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Anda masih bisa memperoleh pemasukan dari rumah hanya bermodalkan hp, salah satunya dengan mengunduh aplikasi penghasil uang.

Berikut 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal:

1. CashApp

BACA JUGA: 15 Aplikasi Penghasil Uang Asli Tanpa Iklan Tahun 2024

Aplikasi penghasil uang tanpa modal selanjutnya adalah CashApp. Aplikasi ini akan meminta Anda untuk menjawab berbagai survei, menonton video, dan masih banyak aktivitas lainnya supaya memperoleh poin yang bisa ditukarkan menjadi uang. Anda dapat menukarkan poin menjadi uang melalui PayPal.

Minimal PayPal Payout yang bisa dilakukan adalah 6.500 credits untuk 5 Euro Paypal Cash

2. Atta Pol

BACA JUGA: Ini Aplikasi yang Bisa Sekali Instal Dapat Rp50 Ribu

Ini cara mendapatkan uang dari aplikasi. Cukup mengisi survey yang disediakan dan nanti akan dapat hadiah yang diperoleh dapat berupa saldo paypal atau kartu belanja amazon.

3. Helo

Aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Hanya perlu menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.

Kemudian nanti ada tugas untuk menadapatkan reward. Di sini baru diberikan hasil berupa uang tanpa modal.