Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

12 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |17:10 WIB
12 Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal
Ilustrasi aplikasi penghasil uang (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ada 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal yang perlu dicoba. Apalagi setelah Lebaran, pengeluaran lebih banyak sehingga beberapa membutuhkan pencairan uang yang cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Anda masih bisa memperoleh pemasukan dari rumah hanya bermodalkan hp, salah satunya dengan mengunduh aplikasi penghasil uang.

Berikut 12 aplikasi penghasil uang tanpa modal:

1. CashApp

Aplikasi penghasil uang tanpa modal selanjutnya adalah CashApp. Aplikasi ini akan meminta Anda untuk menjawab berbagai survei, menonton video, dan masih banyak aktivitas lainnya supaya memperoleh poin yang bisa ditukarkan menjadi uang. Anda dapat menukarkan poin menjadi uang melalui PayPal.

Minimal PayPal Payout yang bisa dilakukan adalah 6.500 credits untuk 5 Euro Paypal Cash

2. Atta Pol

Ini cara mendapatkan uang dari aplikasi. Cukup mengisi survey yang disediakan dan nanti akan dapat hadiah yang diperoleh dapat berupa saldo paypal atau kartu belanja amazon.

3. Helo

Aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Hanya perlu menonton berbagai video menarik yang ada di aplikasi dan membagikannya.

Kemudian nanti ada tugas untuk menadapatkan reward. Di sini baru diberikan hasil berupa uang tanpa modal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569//tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242//tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173665//purbaya-PmYW_large.jpg
Purbaya Sebut Kebijakannya Dipuji Ray Dalio: Dia Ikuti Saya di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173410//rupiah-2P1R_large.jpg
KPPU Denda TikTok Rp15 Miliar Imbas Telat Lapor Akuisisi Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/16/3173028//ilustrasi-w8EG_large.jpg
5 Cara Dapatkan Uang dari TikTok dengan Menonton Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912//tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement