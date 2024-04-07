15 Aplikasi Penghasil Uang Asli Tanpa Iklan Tahun 2024

JAKARTA - 15 aplikasi penghasil uang asli tanpa iklan tahun 2024. Di mana pada era digital masyarakat bisa menghasilkan uang di manapun, kapan pun.

Dengan kecanggihan teknologi, orang bisa menghasilkan uang dari mana saja, termasuk lewat aplikasi.

Aplikasi penghasil uang adalah aplikasi yang memberikan imbalan berupa uang tunai atau pulsa kepada penggunanya yang melakukan berbagai aktivitas di dalamnya.

Aktivitas tersebut bisa berupa menonton video, mengisi survei, bermain game, mengunduh aplikasi, dan lain-lain.

Ada 15 aplikasi penghasil uang asli tanpa iklan tahun 2024 yang dirangkum Okezone, Minggu (7/4/2024):