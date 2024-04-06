Perputaran Uang Mudik Lebaran 2024 Tembus Rp157,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan mudik lebaran memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat.

"Mudik memberikan pergerakan ekonomi yang baik sekali ke daerah," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Sabtu (6/4/2024).

Menhub mengatakan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perputaran uang selama bulan Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 dan diprediksi mencapai Rp157,3 triliun.

Kemudian penyelenggaraan angkutan lebaran merupakan salah satu bentuk ujian tentang sejauhmana kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bernilai strategis. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Menhub penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil survei BKT Kementerian Perhubungan, potensi yang akan melalukan mudik adalah sebesar 193 juta, terdapat kenaikan 56% dibanding tahun lalu.

"Angka 193 juta itu sangat besar, namun Presiden Jokowi menginstruksikan mudik harus tetap dilaksanakan dengan baik. Memang angka survei ini juga memotret mereka yang bergerak di wilayah anglomerasi. Kita juga telah melakukan upaya untuk membuat ini lebih baik," kata Menhub.