HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Terbukti Membayar Langsung ke DANA

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:46 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Terbukti Membayar Langsung ke DANA
Aplikasi penghasil uang 2024 (Foto: Shutterstock)




JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang 2024 terbukti membayar langsung ke dana. Aplikasi ini bisa menjadi penghasilan sampingan karena menghasilkan uang.

Meskipun demikian, aplikasi penghasil uang ini tidak bisa dijadikan pemasukan utama. Sebab, nominal uang dari aplikasi ini beragam dan tidak besar.

Dengan modal handphone dan kuota, pengguna bisa menghasilkan uang dari aplikasi tersebut. Aplikasi ini bisa diunduh melalui playstore dengan menggunakan kuota internet.

Dirangkum Okezone, Sabtu (6/4/2024), berikut aplikasi penghasil uang 2024 terbukti membayar langsung ke dana.

1. Baca Plus

Aplikasi Baca Plus digunakan untuk membaca novel. Namun aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Pengguna bisa mendapatkan saldo DANA gratis dengan cara membaca semua artikel yang ada di dalam aplikasi tersebut, menonton iklan, mengundang teman dan sebagainya.

2. TikTok

Fitur utama TikTok menghadirkan konten video yang unik dan menarik tiap harinya. Pengguna dapat menghasilkan uang melalui penayangan video dalam aplikasi tersebut dan penontonnya dalam waktu tertentu. Aplikasi ini juga memiliki sistem reward yang menarik bagi pengguna aktif yaitu bisa memberikan keuntungan berupa saldo DANA kepada para penggunanya.

