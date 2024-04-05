Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Aplikasi Penghasil Uang Rp300 Ribu Sehari

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |07:52 WIB
7 Aplikasi Penghasil Uang Rp300 Ribu Sehari
Ilustrasi aplikasi uang (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Beragam aplikasi penghasil uang Rp300 ribu sehari bisa Anda coba untuk menambah keuangan dengan cepat. Bagi mereka yang ingin menghasilkan uang sudah mulai canggih dengan satu aplikasi saja.

Ketika Anda sudah mendownloadnya maka akan menguntungkan buat keuangan. Apalagi hanya melakukan pertunjukan sampingan, menjual barang yang tidak diinginkan, dan banyak lagi bisa menghasilkan uang.

Berikut aplikasi penghasil uang Rp300 ribu sehari:

1. Ibotta

Aplikasi yang mendapatkan uang kembali dari pembelian di dalam toko dan online di lebih dari 2.000 pengecer. Awalnya untuk bahan makanan, kini telah diperluas hingga mencakup pakaian, hiburan dan makan di luar, perlengkapan hewan peliharaan, dan kategori lainnya.

Penawaran bisa khusus untuk produk atau retailer. Bagi yang lain, Anda harus menyelesaikan tugas tambahan seperti menonton video atau mengikuti polling. Kisaran yang bisa Anda dapatkan yakni USD20 dolar bisa mendapatkan Rp200 ribu per hari.

2. Rakuten

Pengguna juga bisa mendapatkan uang kembali dari perjalanan, kartu hadiah, dan lainnya. Caranya mudah: Buat akun, ketuk toko tempat Anda ingin berbelanja di aplikasi, lalu lakukan transaksi melalui portal.

3. TikTok

TikTok adalah aplikasi yang saat ini banyak digunakan anak muda. Siapa sangka, ternyata dengan aplikasi ini seseorang bisa menghasilkan uang.

Pengguna perlu membangun brand terlebih dahulu dengan mengunggah konten yang diinginkan serta mendapatkan followers untuk mendapatkan uang dari aplikasi ini. Selain itu, pengguna juga harus memahami target pasar dan mengunggah konten yang berkualitas secara berulang melalui akunnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
