HOME FINANCE SMART MONEY

Aplikasi Penghasil Uang Legal dan Tercepat di 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |20:07 WIB
Aplikasi Penghasil Uang Legal dan Tercepat di 2024
Aplikasi Penghasil Uang Legal dan Tercepat di 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang legal dan tercepat di 2024. Deretan aplikasi yang dapat menghasilkan uang dan bisa langsung cair cepat ke rekening serta legal.

Hanya dengan perlu mengunduh aplikasi pengguna bisa menghasilkan uang tambahan.

Berikut aplikasi penghasil uang legal dan tercepat di 2024.

1. Poll Pay

Poll Pay menjadi aplikasi resmi dari pemerintah yang bisa menambah penghasilan masyarakat. Untuk mendapatkan uang di aplikasi ini, pengguna hanya perlu mengisi survei dan menyelesaikan berbagai tugas lainnya.

2. Atta Pol

Aplikasi ini hanya menyuruh penggunanya mengisi survey sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan banyak uang.

3. JadiDuit

Aplikasi asli Indonesia ini mengharuskan penggunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuk mendapat poin yang bisa ditukar menjadi voucher dan uang tunai

4. Toloka

Aplikasi penghasil uang ini mengharuskan penggunanya untuk menyelesaikan berbagai tugas. Bayaran di aplikasi ini sangat bervariasi tergantung pada tugas yang dikerjakan. Aplikasi ini juga tidak meminta pengguna untuk deposit terlebih dahulu.

5. Money Turn

Money Turn mengharuskan penggunanya untuk menginstall aplikasi tertentu di perangkatnya dan dimainkan. Nantinya, setiap misi yang diselesaikan dapat ditukarkan menjadi saldo e-wallet maupun kupon belanja.

6. Mode Earn

Di aplikasi ini, pengguna hanya perlu menikmati video, mengisi kuesioner, bermain game, ataupun mendengar musik untuk mendapatkan sejumlah uang.

